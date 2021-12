Procura por teste de DST cresceu 53% no Carnaval

Este ano foi registrado um aumento de 53% do número de atendimentos para a realização de testes rápidos para diagnóstico de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) no Carnaval. O projeto Fique Sabendo - realizado pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) - registrou 5.280 testes rápidos, 16 diagnósticos positivos para HIV, 84 reagentes para sífilis, 14 para hepatite C e 7 para hepatite B.

Todas as pessoas que tiveram diagnóstico positivo receberam orientação dos profissionais de saúde e foram encaminhadas para os serviços especializados onde darão início ao tratamento. Mas as pessoas que fizeram o teste e o resultado foi negativo não devem se descuidar, sobretudo quando o assunto é o risco de contaminação pelo vírus HIV.

O infectologista da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e chefe de infectologia do Hospital Espanhol Carlos Brites alerta que o ideal é que a pessoa realize ou repita o teste três semanas ou um mês após a relação sexual. "O período de identificação do contágio pelo vírus depende do tipo de exame (quanto à sensibilidade e especificidade) e da reação do organismo do indivíduo. Na maioria dos casos, a sorologia positiva é constatada de 30 a 60 dias após a exposição ao HIV", explica.

Falso negativo - Se um teste de HIV é feito antes desse período, que é chamado de janela imunológica, há a possibilidade de apresentar um falso resultado negativo. "Portanto, é recomendado esperar mais 30 dias e fazer o teste novamente", orienta.

É importante que, no período de janela imunológica, a pessoa sempre faça sexo com camisinha e não compartilhe seringas, pois se estiver realmente infectada já poderá transmitir o HIV para outras pessoas.

Ainda de acordo com Brites, algumas doenças, quando diagnosticadas precocemente, podem ser curadas, como a sífilis, a candidíase e a gonorreia. "Para a maior parte das DSTs, o tratamento é realizado com antibióticos e outros medicamentos", diz.

Já os tratamentos para herpes e hepatite B não combatem o agente da doença, mas controlam os sintomas e complicações. O HPV, que leva à formação de lesões (verrugas, condilomas e lesões do colo uterino), possui tratamento voltado para a remoção dessas lesões, podendo envolver intervenções cirúrgicas.

Nos casos de Aids, ainda sem cura, os pacientes recebem medicamentos que inibem a replicação do vírus HIV, além de tratamento contra as doenças oportunistas, que aproveitam o enfraquecimento do sistema imunológico para atacar o organismo humano.

"Não se vê quem tem alguma doença sexualmente transmissível pelo rosto ou documento. Há casos em que o próprio portador não faz ideia de que está contaminado. Por isso a proteção é fundamental", afirma o ginecologista e obstetra Domingos Mantelli Borges Filho.

Fique Sabendo - O crescimento do número de testes rápidos no Carnaval 2013 é atribuído à ampliação da oferta do serviço e ao trabalho de conscientização realizado pelo Ministério da Saúde, em parceria com secretarias de saúde estaduais e municipais, com o objetivo de conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce de DSTs.

"O projeto Fique Sabendo foi muito procurado. As pessoas entenderam a mensagem de que é melhor ficar sabendo do que conviver com o vírus sem dar o tratamento correto", afirma o chefe de gabinete da Sesab, Washington Couto. Mesmo com o fim do Carnaval, os testes podem ser feitos gratuitamente no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Marymar Novais, que funciona no Dendezeiros.

