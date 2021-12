Problema com cordeiros atrasou a saída do Harém

Diferentemente do que havia sido divulgado, o trio do bloco Harém atrasou o desfile pelo Circuito Dodô por conta de um desentendimento com os cordeiros. De acordo com os cordeiros, eles não receberam o fardamento adequado para o trabalho, e por conta disso, se recusaram a auxiliar a saída do bloco.

Para tentar amenizar o problema, a produção do Harém tentou encostar o trio mais próximo da calçada para dar passagem aos outros blocos, mas o Major da Polícia Militar Carvalho Lima mandou que o bloco deixasse o local imediatamente. "Ele pode sair sem cordeiro ou não, essa questão não é nossa, o que não podemos deixar é que o bloco obstrua o caminho", disse o Major.

Revoltados, os associados do bloco vaiaram o cantor Tuca Fernandes. A equipe de reportagem de A TARDE tentou entrar em contato com a produção do bloco e com a coordenação da prefeitura, mas não teve resposta. O trio segue o percurso com as cordas abaixadas, mas tocando.

