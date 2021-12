Prefeitura registra redução de trabalho infantil no carnaval

A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) registrou nos três primeiros dias de Carnaval em Salvador uma redução no número de menores trabalhando nos circuito, considerando o mesmo período de 2013.

De acordo com a prefeitura, foram realizadas 1.384 abordagens a ambulantes utilizando mão de obra infantil desde a sexta-feira, 28. Deste total, 56 crianças e adolescentes - entre elas um bebê de nove meses - foram abrigados e encaminhou 123 menores para a casa de parentes dos vendedores.

O titular da pasta, Maurício Trindade, afirmou que as famílias das crianças flagradas foram cadastradas e receberão assistência da secretaria após o carnaval.

Segundo o secretário, as famílias serão atendidas pelas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) ou encaminhados para cadastramento nos programas sociais do governo, como o Bolsa Família, se for o caso.

A Lei 777/09 proíbe que o vendedor ambulante utilize a mão de obra infantil. Os menores apreendidos permanecem em abrigos temporários nas unidades de acolhimento da prefeitura ou são encaminhados para a casa de parentes.

