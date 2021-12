Prefeitura recolhe onze crianças no Carnaval

Onze crianças foram recolhidas nos circuitos do Carnaval por equipes da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) nesta quinta-feira, 27, primeiro dia de folia. Um bebê de nove meses está entre as crianças abrigadas. De acordo com a Semps, ele acompanhava os pais na festa.

As câmeras que monitoram a folia também identificaram dez jovens trabalhando no Carnaval, o que não é permitido pelo Estatudo da Criança e do Adolescente (ECA). Os pais foram localizados e orientando a retirada deles das ruas.

Os abrigos temporários funcionam até quarta-feira, 4, às 15 horas nos circuitos Osmar e Dodô. Nesse período, os jovens abrigados vão fazer cinco refeições, além de participar de atividades educativas e lúdicas.

Violação de direitos das crianças e adolescentes podem ser denunciados no telefone (71) 9623-4955.

