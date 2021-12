Prefeitura promete internet gratuita na Barra

O folião que for curtir o Carnaval na Barra vai ter acesso gratuito a internet no trecho entre o Farol da Barra e o Cristo. A promessa foi feita pela Prefeitura de Salvador, que garante que vai fornecer o acesso gratuito para cerca de milhão de pessoas durante a festa.

A novidade é fruto da parceria com a distribuidora de bebidas Ambev. De acordo com o prefeito ACM Neto, a prefeitura pretende estabelecer acordos consistentes com a iniciativa privada.

Além da internet gratuita, a distribuidora também desenvolveu um aplicativo gratuito com informações sobre o desfile dos blocos, atrações e localização dos banheiros químicos. O nome do aplicativo e para quais plataformas ele vai funcionar ainda não foram divulgados.

