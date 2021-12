Prefeitura lança portal oficial do Carnaval de Salvador

A prefeitura de Salvador lançou, nesta segunda-feira, 17, o site oficial do Carnaval e canais nas redes sociais. Na página, o folião encontra informações como cadastramento de ambulantes, imprensa e transportes, além de serviços para aproveitar a festa.

Em um segundo momento, o site terá a seção Em cada esquina, que reunirá notícias, vídeos e galerias de fotos de acontecimentos e personalidades que fazem o Carnaval acontecer. Na aba, Programação, aparecem os mapas dos circuitos da folia, as mudanças no circuito Osmar (Campo Grande), o cortejo do Afródromo e história dos trios.

Nos campos Fotos 360° e Vídeos 360°, o folião poderá se sentir dentro da folia, fazendo um tour pelos circuitos, oferecendo mais interatividade ao portal oficial da festa.

A festa já começa a esquentar nas redes sociais. No Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, quem gosta do Carnaval de Salvador compartilha experiências e quem ainda não conhece, fica por dentro das particularidades da festa.

