Prefeitura inscreve cordeiros para trabalhar no Carnaval

A Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) iniciou as inscrições para os interessados em trabalhar como cordeiro no Carnaval de Salvador.

Os candidatos às vagas devem se inscrever nos postos do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM), até quinta-feira, 27, das 7h às 17h.

São oferecidas um total de 800 vagas e não é exigida experiência na função.



Poderão participar da seleção pessoas com idade mínima de 18 anos.

Os candidatos devem se dirigir aos postos do SIMM munidos de Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Os postos do SIMM ficam situados na Rua Miguel Calmon, 382 (Comércio), e nos bairros do Cabula, Cajazeiras e Boca do Rio.

