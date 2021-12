Prefeitura divulga programação oficial do Carnaval 2013

A prefeitura de Salvador divulgou nesta quinta-feira, 24, a programação oficial dos seis dias do Carnaval 2013, que terá início no próximo dia 7 de fevereiro (quinta-feira) e se estende até o dia 12 (terça-feira). Os horários dos desfiles dos trios, blocos e atrações que passarão pelos circuitos Dodô (Barra/Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho) já podem ser consultados através da internet.

No circuito Osmar, logo no primeiro dia, entre as principais atrações está a banda Chiclete com Banana, que sairá sem corda, a partir das 20h. No circuito Dodô, as atrações iniciais são Asa de Águia (18h), Timbalada (19h05), Tuca Fernandes (19h40), Tomate (20h50) e Banda EVA (22h). Já no circuito Batatinha, o primeiro dia traz bandas como Tarimba (19h15), Sabarkett (20h30), Afropopular Dipreto (21h), entre outras.

Para conferir a programação completa, Clique Aqui.

