Prefeitura divulga balanço dos cinco dias de Carnaval

A prefeitura de Salvador divulgou o balanço dos cinco dias do Carnaval. Do início da festa até a madrugada desta terça-feira, 12, os fiscais apreenderam nos circuitos 12.736 espetinhos, 38 facas e 420 garrafas de vidro. No mesmo período, a Empresa de Limpeza Urbana do Município (Limpurb) coletou cerca 1.109 toneladas de lixo. Os dados foram divulgados durante coletiva na Sala de Imprensa do Carnaval, no Icba, no Corredor da Vitória.

A Prefeitura informou que tem intensificado o trabalho em todas as áreas. Além dos espetinhos, os fiscais da Secretaria de Ordem Pública, que estão trabalhando em parceria com a Guarda Municipal, apreenderam 472 unidades de bebida alcoólica em garrafa, 1.368 garrafas de cerveja cheias, 98 churrasqueiras e fogareiros.

Desde a quinta-feira de Carnaval, a Coordenadoria de Defesa do Consumidor do Município vistoriou 1.345 estabelecimentos. Ao todo, foram emitidas 335 notificações por condições de higiene insatisfatórias, ausência de preços, produtos com prazo de validade vencido, além de inadequação no acondicionamento de produtos.

Segundo a prefeitura, outros cinco estabelecimentos foram autuados por prazo de validade vencido (frango, carne, refrigerante) e condições de higiene. Além disso, oito camarotes multados por descumprimento à lei Antifumo.

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo de Salvador (Sucom) fez, ao todo, 259 vistorias em camarotes, arquibancadas e trios. O órgão emitiu 44 notificações devido à falta de licenciamento de balcão e de depósito. A Sucom também apreendeu 26 publicidades irregulares e emitiu sete autos de infração por estarem com nível sonoro acima do permitido.

Lei seca - Ainda segundo o balanço, a Superintendência de Trânsito e Tráfego (Transalvador) abordou 278 veículos somente na segunda-feira, 11, no teste de alcoolemia. Vinte condutores se negaram a soprar o etilômetro.

A blitz de lei seca resultou em 27 autuações. No acumulado da festa, um total de 1.688 motoristas foram abordados, com 160 condutores autuados pelo consumo de álcool. Também na segunda-feira, houve outras 32 autuações por motivos diversos e dez veículos acabaram sendo removidos para o pátio da Transalvador.

Atendimentos - Conforme a Prefeitura, da noite de quinta-feira, 7, até a manhã desta terça-feira, foram realizados 5.486 atendimentos no Carnaval, sendo 5.478 nos módulos assistenciais e oito nas unidades fixas. De acordo com o balanço, se comparado com o mesmo período do ano de 2012 (5.617), houve um decréscimo de 2,3%.

No circuito Dodô (Barra/Ondina) foram realizados 59,8% dos atendimentos. Já no circuito Osmar (Campo Grande), o número de atendimento correspondeu a 37,2%, e o Batatinha, 3%. O Posto Adhemar de Barros lidera o número de ocorrências (640), seguido pelo da Sabino Silva (605), Piedade (488) e Shopping Barra (487).

A principal causa de atendimento continua sendo as agressões físicas (1.085). Os postos Piedade (257), Sabino Silva (158) e Ademar de Barros (138) apresentaram o maior número dessas ocorrências. Segundo o secretário da saúde, José Antônio Rodrigues, apesar do número de agressões ser mais alto no Circuito Dodô (Barra/Ondina), as mais graves foram registradas no Posto da Piedade (Circuito Osmar).

Em relação às intervenções da equipe de bucomaxilofacial, 343 pessoas necessitaram do serviço, o que representa um aumento de 14,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. O sexo masculino ainda predomina com 310 atendimentos. O módulo da Sabino Silva registrou o maior volume de atendimentos (103), seguido do Piedade (102).

Um dado interessante da segunda-feira foi o registro de quatro casos de mulheres em trabalho de parto. Duas delas foram encaminhadas pela SMS para as maternidades Tsylla Balbino e Climério de Oliveira.

O maior número de atendimentos prestados na folia compreende justamente a faixa etária de 20 a 29 anos, com 2.191 registros, sendo que cerca de 56,3% dos pacientes são homens. Houve, ainda, 137 transferências das Unidades do Circuito, oriundas dos Postos da Piedade (27), Montanha (18), Sabino Silva (16), Shopping Barra (16). As principais causas foram fratura (25), traumatismo craniano (17) e perfuração por arma branca (10). 50,3% das transferências foram para o Hospital Geral do Estado - HGE, seguida do 5º C.S Prof. Clementino Fraga com 19%.

