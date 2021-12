Prefeitura divulga a ordem dos blocos do Carnaval 2014

A Prefeitura de Salvador divulgou a programação do Carnaval de Salvador 2014, na tarde desta quinta-feira, 20. Entre as novidades está o Baile de Máscaras, que acontecerá na quarta-feira, 26, no Farol da Barra, com show da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), grupo Quabales, a atração internacional Stomp, o Olodum Mirim e Baby do Brasil. O Fundunço e o Afródromo também integram a programação.

A festa começa na quinta-feira, 27, quando o Rei Momo recebe das mãos do prefeito ACM Neto as chaves da cidade e a banda Psirico, comandada pelo cantor Márcio Vítor, sai sem cordas, a partir das 19h, no circuito Osmar, que inicia nas imediações do Hotel Sheraton da Bahia, e vai até a Praça Castro Alves. Logo após, haverá uma apresentação da banda Araketu puxando as homenagens.

