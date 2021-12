Prefeitura declara guerra ao xixi na rua com mais banheiros

Está aberta a guerra ao xixi na rua durante o Carnaval. Empenhada em evitar que os foliões continuem a adotar este mau hábito, a prefeitura vai espalhar 1,9 mil banheiros químicos comuns na cidade durante a folia. O número é superior ao do ano passado, quando 1,6 mil equipamentos foram instalados. Os equipamentos devem ser distribuidos em 114 pontos (nos três circuitos oficiais do Carnaval - Barra, Campo Grande e Pelourinho); locais de acesso a estas regiões e os seis bairros que recebem shows durante a folia (Cajazeiras, Itapuã, Liberdade, Periperi, Piatã e Plataforma).

Além dos banheiros químicos, outros 10 banheiros-contêineres (cinco femininos e cinco masculinos), patrocinados pela Ambev, já foram aprovados para os circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande). Cada equipamento possui cinco sanitários, nos reservados às mulheres, e quatro, nos dos homens, com acréscimo de um mictório neste último. Os banheiros têm pia com água encanada, ar-condicionado, espelhos e limpeza constante durante a festa.

Até o início da próxima semana, mais seis banheiros do modelo contêiner poderão ser instalados. Para que isso aconteça, a prefeitura terá que liberar mais seis locais que tenham sistema de esgoto sanitário, fornecimento de água e energia. A instalação dos banheiros, considerados top de linha, faz parte de uma das ações da Ambev, por meio da Brahma, uma das marcas patrocinadoras da festa baiana.

De acordo com João Castro Neves, presidente da empresa, a medida, que conta com o apoio do Grupo A TARDE, tem como objetivo conscientizar as pessoas para que elas usem o banheiro em vez das ruas para fazer xixi. "Será o segundo ano que a Ambev investe nesta ação em Salvador", afirmou o empresário, acrescentando que a cidade é a única a ter banheiros-contêineres no País financiados pela marca.

Fiscalização - Além da oferta de equipamentos, haverá também mais fiscalização para garantir que os "mijões" façam suas necessidades em locais apropriados. Aqueles que teimarem, assegura o prefeito de Salvador, ACM Neto, poderão ser punidos. "O governo será duro para coibir o xixi nas ruas", disse ele, sem mencionar quais sanções serão adotadas.

Ainda de acordo com Neto, um estudo foi realizado para que os sanitários fiquem em pontos de maior fluxo de foliões. Desta maneira, espera-se que mais pessoas utilizem os equipamentos. "Ampliamos e acreditamos que vamos fazer com que as pessoas os usem", afirmou ele, após o lançamento, ontem, das ações que serão feitas pela Ambev no Carnaval.

Um projeto de lei (PL) proposto pelo Executivo municipal em 2010, que pune quem urinar em vias públicas, ainda está na Câmara de Vereadores aguardando aprovação. O PL, que se assemelha à uma norma em vigor no Rio de Janeiro, prevê pena de prisão para quem insistir em urinar na rua. A expectativa, conforme a assessoria da Câmara, é que o projeto seja retomado este ano. A data, no entanto, não foi divulgada.

