Prefeitura anula contrato com a Ambev para o Carnaval

O contrato da Companhia de Bebidas das Américas (Ambev), que seria patrocinadora do Carnaval de Salvador em 2014, foi anulado pela Prefeitura de Salvador. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira, 24, no Diário Oficial do Município.

Na publicação, a Empresa Salvador Turismo (Saltur), responsável por organizar a festa, informou que a rescisão ocorre para que a autarquia possa abrir negociação para a venda de novas cotas de patrocínio.

Segundo o secretário de Desenvolvimento, Cultura e Turismo de Salvador, Guilherme Bellintani, o valor pago pela Ambev estava aquém do valor esperado para o patrocínio de um evento como o Carnaval de Salvador. "Por conta disso, resolvemos anular este contrato e negociar novas cotas para a festa", afirmou ele, acrescentando que só a cota para cervejaria será de R$ 20 milhões. "É uma cota única, mas que pode ser dividida por mais de uma empresa", informou ele.

Em 2013, a Brahma, cerveja do portfolio da Ambev, investiu no Carnaval da capital baiana, dentro da cota sênior, R$ 5,25 milhões. O Itaú e a Petrobras injetaram, respectivamente, R$ 3,91 milhões e R$ 4,77 milhões. O governo do Estado, por sua vez, investiu R$ 3,82 milhões.

