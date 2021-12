Prefeito avalia Carnaval 2008

O prefeito João Henrique (PMDB) divulgou na tarde desta terça-feira, 5, uma avaliação feita pela Ouvidoria Geral do Município sobre o índice de satisfação dos foliões e turistas sobre o Carnaval 2008. O levantamento, realizado através de entrevistas exclusivamente no circuito Osmar (Campo Grande), mostrou que dos 246 foliões e turistas abordados 40,2% deram notas nove ou 10 à organização da festa, 41,1%, notas entre seis e oito e 18,8%, de zero a cinco.

Em todos os itens abordados (limpeza urbana, serviços de informação e de saúde, iluminação, banheiros químicos), os entrevistados avaliaran bem a festa. Para o prefeito, a pesquisa é um bom indicativo. “Eu estou muito feliz com esse Carnaval, mais do que eu estive com os outros, porque o grau de satisfação das pessoas está muito melhor que nos outros“, afirmou.

Segundo João Henrique, isso se deve ao trabalho integrado entre a Prefeitura e o governo do Estado e aos recursos privados captados, que devem somar R$ 11 milhões. O balanço final da festa deverá ser divulgado por João Henrique em entrevista coletiva nesta quarta, 6, às 12 horas.

adblock ativo