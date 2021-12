Prazo para vistoria de trios e blocos termina nesta sexta

O prazo para a vistoria dos veículos que vão desfilar no Carnaval de Salvador termina às 18h desta sexta-feira, 28. Proprietários de blocos, trios, minitrios, carros de som e carros de apoio devem ficar atentos.

Até a última semana, cerca de 40 dos 150 veículos e 65 dos 239 blocos haviam passado pela Central de Vistoria de Trios, que funciona desde o dia 10 deste mês no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador, na Avenida Paralela.

A vistoria dos carros e o licenciamento dos blocos são obrigatórios para poder participar da festa. Os veículos que passarem pelo procedimento recebem um adesivo de identificação e aprovação da vistoria.

Durante a vistoria, são analisados os itens de segurança, condições mecânicas e operacionais, equipamentos de prevenção e combate a incêndios, pneus e protetores de rodas, sistemas de freio, documentação do veículo e do condutor e estrutura do posto médico.

Além disso, sanitários e lanchonetes precisam atender às normas da Vigilância Sanitária. Até o momento, segundo a prefeitura, as principais irregularidades encontradas foram lâmpadas queimadas, fios de circuitos elétricos partidos e pneus gastos.

Caso o veículo vá para para algum dos circuitos sem ter passado pelas inspeções, será retirado do local.

Os principais requisitos para aprovação são: ter o requerimento padrão preenchido; ter a cópia do controle social atualizado, quando o bloco for isento de tributos; declaração do responsável legal indicando o circuito e a data do desfile; anotação de responsabilidade técnica, sistema de esgotamento sanitário, de segurança e extintores.

