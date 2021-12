Portal informa mudanças no trânsito durante Carnaval

Um portal lançado pela prefeitura de Salvador traz informações sobre as mudanças de trânsito e transporte durante o Carnaval da cidade. Na página inicial do site o acesso pode ser feito por meio de três perfis: Folião, Morador e Prestador de Serviço.

No perfil Folião, o usuário pode conferir a localização dos pontos de táxi e de ônibus nos circuitos Dodô (Barra/Ondina), Osmar (Campo Grande/Castro Alves) e Batatinha (Centro Histórico). Já em Morador, estão disponíveis informações sobre o trânsito nos locais interditados no período do Carnaval, além do link para orientação e solicitação da credencial de Trânsito Livre. Por fim, em Prestador de Serviço, há informações sobre como solicitar o Trânsito Livre.

Também é possível ver no portal mapas como o do Zoneamento das Áreas de Acesso durante a festa, com a localização das barreiras fixas e móveis; e de transporte, com a localização dos pontos de ônibus e táxi nos circuitos.

Além disso, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) vai manter dois postos de informação para orientação sobre mudanças e procedimentos como a retirada do Trânsito Livre nos circuitos. Eles funcionam no 1º piso do Shopping Barra, das 9h às 22h, e na sede da Transalvador, no Vale dos Barris, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

