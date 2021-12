Polícia realiza devolução de documentos perdidos no Carnaval

Os foliões que perderam documentos durante o Carnaval podem resgatá-los a partir da próxima segunda-feira, 10, no posto de atendimento do SAC do Shopping Barra, das 8h às 18h.

O serviço, realizado pela Polícia Militar (PM), terá validade de 30 dias. Após este período, os documentos serão encaminhados aos órgãos expedidores.

Os interessados podem verificar se os documentos foram recolhidos nos circuitos da festa por meio do site www.pm.ba.gov.br, no link "documentos perdidos".

Os turistas que estão em Salvador e têm passagem de volta marcada para antes de segunda podem solicitar a devolução no Comando Geral da Polícia Militar, no Largo dos Aflitos, mediante comprovação de passagem.

adblock ativo