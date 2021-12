PM deve reforçar segurança em pontos de entrega de abadás

A estudante de engenharia Ana Clarice Botelho, 24 anos, só tinha R$ 250 no bolso. Com o dinheiro, a jovem procurou uma loja de vendas de blocos de carnaval, comprou um abadá do Eu Vou e planejava sair na sexta-feira do carnaval do ano passado. Mas, logo após buscar a fantasia no ponto de entrega localizado no estacionamento D do Shopping Iguatemi, acabou sendo surpreendida por dois assaltantes. "Quase não deu tempo de sair do shopping. Eles me cercaram no final da passarela e disseram que estavam armados. Fiquei assustada quando um deles falou que, se eu reagisse, iria atirar em mim. Não vi a arma, mas eu não iria me arriscar. Daí entreguei", lembra.

Com o estudante de administração, Pedro Monteiro, 22, o caso também lembra a insegurança que os foliões enfrentam ao buscar a fantasia. Ele conta que se aventurou a comprar o abadá com dois amigos, no Aeroclube, também ano passado, por acharem o valor mais em conta. No local, chegou a comprar a fantasia com um dos cambistas e, já que o valor estava abaixo do que imaginaram, decidiram comprar um segundo abadá. "O bandido se aproximou fingindo que era um dos cambistas. Ele aproveitou que eu estava distraído no celular, puxou o abadá da mão da minha amiga e saiu correndo. Foi tudo muito rápido", conta.

Ana Clarice e Pedro fazem parte do número crescente de vítimas a roubos de abadás na capital baiana. Segundo o coronel Nivaldo Nascimento, comandante responsável pelas operações da Polícia Militar, esse ano, 140 policiais militares devem atuar nos pontos de entrega de abadás, localizado no shopping Iguatemi e Parque Atlântico, no Aeroclube, com o objetivo de inibir a ação dos bandidos e, consequentemente, diminuir as ocorrências.

Os agentes estarão distribuídos durante o período de retirada das fantasias que acontece das 8h às 23h, do dia 4 até 13 de fevereiro, de acordo com o comandante Nascimento. A ação dos policiais deve acontecer em motocicletas, a pé, através de viaturas, a cavalo e um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) que, além de sobrevoar nos locais de entrega, deve percorrer as vias próximas.

"Nas centrais de vendas os marginais terão dificuldades, se é que eles consigam. Fora tudo isso, ainda sugerimos em reunião que os locais de entrega instalem câmeras externas e proíbam o acesso de motociclistas no estacionamento. Não podemos obrigar que o shopping faça isso porque é um local privado", salienta o comandante Nascimento.

Ainda de acordo com ele, os bandidos, na maioria das vezes atuam em dupla e usam motocicletas, porque é o meio de transporte mais rápido. O assaltante revende de forma clandestina, com valores que surpreendem o interessado, para se livrar do crime. Com o dinheiro, ele compra drogas ou gasta no próprio carnaval.

O alerta feito pela polícia é de que o folião tenha cuidado na hora de pegar o abadá, principalmente no caso dos blocos comandados pelas principais estrelas do axé, maior foco de interesse dos assaltantes, pelo valor financeiro que representam e por serem de fácil comercialização.

"O ideal é que o folião vá acompanhado por grupos de três e quatro pessoas, isso dificulta a ação dos bandidos. É recomendável também que a mulher vá acompanhada por um homem. As sacolas entregues pela central de venda devem ser substituídas por sacolas comuns, para não despertar tanto a atenção", ensina o comandante.

Entrega em domicílio - A gerente de loja da Central do Carnaval do Shopping Iguatemi, Mariana Coelho, explica que não existe possibilidade de entregar os abadás na residência do cliente, em um sistema Sedex, por exemplo. Segundo ela, não haveria controle para saber se os abadás teriam sido entregues, já que o número de clientes da loja chega em torno de 100 mil.

"Não tem como atender entrega em domicílio, porque os abadás ficam prontos uma semana antes do Carnaval. É tudo muito em cima da hora, justamente para evitar falsificação. Seria arriscar demais. Existe todo um processo de segurança na hora do check-in, como por exemplo analisar com cuidado a documentação de quem recebe a fantasia para não ter erro. Se mandássemos para a casa do cliente, ele poderia alegar que não recebeu e não teríamos como provar", explica Mariana.

Para Camila Mello, gerente de vendas da Axé Mix, o esquema de segurança organizado pela polícia é suficiente para inibir os assaltantes e também seria complicado entregar em domicílio. De acordo com a gerente, nas reuniões realizadas recentemente com a polícia, ficou decidido que no Shopping Iguatemi haverá um posto da Polícia Civil e outros postos devem ficar espalhados próximo ao local, além dos seguranças contratados pelo empreendimento.

"É uma demanda grande demais para entregar em domícilio. Vamos fazer campanha para que o folião tome cuidado ao se afastar da região, já que ele fica mais suscetível à ação de criminosos. O combinado é que os taxistas fiquem mais próximos do shopping para atender imediatamente nossos clientes", salienta Camila.

Características - A polícia orienta que a vítima do assalto grave mentalmente e comunique, para agentes de uma delegacia mais próxima, as características dos envolvidos na ação. Segundo o coronel Nivaldo Nascimento, informações de altura, cor de pele, roupa e timbre da voz facilitam a investigação dos agentes. Ele explica que, às vezes, as mesmas características foram registradas em outras queixas, o que ajuda na abordagem ao acusado.

O suspeito responde pelo crime de roubo e, caso seja condenado, pode pegar pena de dois a cinco anos de prisão.

Procurada pela reportagem de A TARDE, a assessoria da Polícia Civil explicou que não possui números com dados estatísticos envolvendo roubos a abadás. Todas as ocorrências de assaltos, segundo a assessoria, entram na categoria de roubo qualificado e não são especificadas nos boletins.

