Planeta da Alegria é o tema da Timbalada para a folia

A Timbalada vai transformar Salvador em um novo planeta durante o Carnaval: o planeta da alegria. Este é o tema da banda, completa 22 anos em 2013. O cantor Deny, líder da Timbalada, vai se apresentar durante a festa com roupas futuristas, lembrando as de extraterrestres. Os abadás do bloco serão coloridos para aumentar o clima de alegria.

A festa dos timbaleiros começa na quarta-feira, 6, com o Baile no Clube Baiano de Tênis, a partir das 16h. Na quinta-feira, 7, a banda puxa o Nana Banana na Barra. Na sexta, 8, e no sábado, 9, os timbaleiros puxam o bloco da Timbalada. No domingo, 10, a banda se apresenta em São Luis do Maranhão.

Já na segunda-feira, 11, o Camarote do Reino vai ser o palco da festa de Deny. Na terça, 12, último dia do Carnaval, a Timbalada vai se apresentar no Camarote do Nana.

