Pipoca Moderna: Márcia Castro homenageia Gil

A próxima edição da Pipoca Moderna, liderada por Márcia Castro, vai homenagear o cantor Gilberto Gil. O evento, que acontece no próximo sábado, 26, às 21h, no Clube Fantoches da Euterpe, vai ter como convidado o cantor maranhense Zeca Baleiro.

No projeto Pipoca Moderna, a cantora Marcia Castro utiliza o palco como espaço de celebração e interseção entre artistas que têm relação direta com o seu trabalho e também despertam interesse do público.

No repertório, vão estar faixas dos dois álbuns de Márcia, Pecadinho e De pés do Chão, e canções contemporâneas da MPB, além dos sucessos que fazem parte da carreira dos convidados.

adblock ativo