Petrobras anuncia investimentos para o carnaval de Salvador

Além das cervejarias, a Petrobras é uma das patrocinadoras do carnaval de Salvador. Para a festa desse ano, a estatal investe R$ 10 milhões, desse total R$ 7 milhões serão depositados na conta da prefeitura para a organização do evento e os outros R$ milhões serão divididos entre os blocos afros (Olodum, Araketu, Malê Debalê, Okambi, Muzenza, Os Negões, Bankoma e Cortejo Afro, e Ilê Aiyê) e os artistas que vão desfilar em trios independentes.



De acordo com Dárcles Andrade, gerente de comunicação da Petrobras no Nordeste, o carnaval de Salvador foi escolhido para receber esse aporte da empresa por ser a maior festa de rua do planeta e ter um grande apelo cultural. "É uma grande mistura de cores e de ritmos e a Petrobras, que é a maior patrocinadora de cultura do Brasil, não poderia deixar de apoiar. A nossa prioridade são os blocos afros,que dificilmente recebem outros apoios e os trios independentes que fazem a festa do folião pipoca", explica Dárcles.



Presidente do Ilê Aiyê, Antônio Carlos Vovô afirmou que os blocos afros vivem outra realidade depois que foi firmada uma parceria com a Petrobras. "O Ilê Aiyê foi o primeiro bloco afro a ter apoio da Petrobras e isso mudou significativamente a forma como o bloco desfila. Ganhamos até mais visibilidade. É um apoio fundamental para muitas organizações, pois algumas dessas que foram contempladas nem conseguem vender fantasias. Observe que muitas antes faziam um desfile precário".



Ação ambiental



No comando do projeto Ecoaxé, que também recebe apoio da Petrobras, a cantora Carla Cristina destacou que além do alto investimento financeiro, a estatal também é responsável por fazer um carnaval mais sustentável. "Vamos desfilar com o trio Ecoaxé, que tem justamente a proposta de conscientizar a população sobre a importância de manter a cidade limpa, até mesmo durante o carnaval. Não adianta depois da festa recolher toneladas de lixo, podemos manter o ambiente sem sujeira, mesmo na folia e sem o patrocínio da Petrobras esse projeto não seria viável", disse.



A estatal também será responsável pelo fornecimento de combustível para os trios e o carros de apoio utilizados durante os dias do reinado de momo na capital baiana. Foram preparados 65 mil litros de biodiesel B50. "O biodiesel pode aumentar a vida útil do motor , além de proporcionar o ganho ambiental", informou Dárcles.

