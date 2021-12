Pesquisadores apontam valor das canções de Carnaval

Música de Carnaval não é só para consumo rápido. Elas têm valor melódico e conquistaram lugar de destaque na cultura baiana. A avaliação é de especialistas.

"A academia não pode negar o que vem do povo, embora ainda perceba certo preconceito dentro da universidade", diz Jorge Sacramento, professor da Escola de Música da Ufba. Também professor da instituição, Uirá Nogueira vê valor nos hits. "Música popular é o que tá nas ruas. Axé, pagode e arrocha fazem parte da cultura", diz.

Para Nogueira, a percussão tem uma importância fundamental. Ele destaca o trabalho de Carlinhos Brown e Márcio Victor, do Psirico. "Nesse sentido, as bandas de pagode são as que mais evoluem", diz. Mas se progridem em ritmo, as músicas de pagode derrapam na letra. "Temos uma cultura em que sempre foi valorizada a parte rítmica. A música é rica ritmicamente, mas a questão da letra começou a decair muito", completa Nogueira.

Mudança - A fase de hits recheados de palavras de amor ou de protesto - caso de boa parte das canções do Olodum - passou. Agora, segundo o pesquisador, as músicas são marcadas pelo sexismo. "Talvez esses artistas não tenham ideia do tamanho da influência de uma banda. Eles têm o microfone na mão, mas estão cantando músicas que quase só falam de sexo", acrescenta Nogueira.

A antropóloga Goli Guerreiro explica que o Carnaval era um palco para uma movimentação ideológica, política e comportamental. "Quando o samba reggae chegou aos trios tinha lugar de destaque absoluto. Havia um componente forte de luta antirracista e afirmação da negritude", afirma. Segundo Goli, aos poucos, a tendência mercadológica levou à ascensão de músicas mais comerciais e fáceis de serem consumidas. "O conteúdo que falava de racismo não era de tão fácil assimilação quanto as músicas que falavam de alegria e prazer dos trios", analisa.

Críticas - Quanto à produção atual, a ela faz duras críticas. "A música ficou cada vez mais corporal e menos mental. Mesmo o duplo sentido, que é um estratégia da inteligência popular, perde a sutileza". Autor de hits do pagode como "Chupeta", gravada por Psirico, Beka Vieira afirma que não é a favor das músicas com conteúdo de baixo calão. "Prefiro manter o nível, mas entendo que todo tipo de música tem sua tribo. É o povo que elege", diz.

O cantor e compositor, Luiz Caldas, concorda com Beka Vieira. "Na minha época, o que se vê hoje não cabia. De uma certa forma, a própria sociedade regula. O que ela gosta, ela ouve", diz.

Sem entrar na polêmica do quê e quando é melhor, Gigi, autor de hits como "Acelera aê" e "Preciso de Você", acumula uma experiência de quase 30 anos no Carnaval. "Já ouvi coisas lindas e também coisas ruins. O que acontece é que estão surgindo muitas músicas sem conteúdo", completa.

adblock ativo