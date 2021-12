Percurso de trios pode ser alterado em 2014

A partir do próximo ano, o circuito Osmar (Campo Grande) poderá sofrer alterações no trajeto para a passagem dos trios elétricos. A informação é do secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura de Salvador (Saltur), Guilherme Bellintani. De acordo com o secretário, a prefeitura está estudando duas opções de modificações para o mais antigo circuito do Carnaval. A primeira é iniciar o desfile de trios no Campo Grande e encerrar na Praça Castro Alves.

A segunda opção é fazer o percurso inverso, começando na Rua Chile e finalizando no Campo Grande. O circuito poderá ter, ainda, alterações na ordem do desfile das atrações. Segundo Bellintani, a mudança dará maior visibilidade a manifestações culturais e afro, que, normalmente, ocupam as últimas posições da fila.

Grupo - Além dessa mudança, o prefeito ACM Neto anunciou, durante coletiva para a imprensa, realizada nesta segunda-feira, 4, a criação do Grupo de Trabalho Intersetorial (GT) do Carnaval . O grupo vai reunir todos os órgãos da administração municipal para definir detalhes sobre o Carnaval de 2014.

De acordo com o prefeito, o GT Carnaval terá sua primeira reunião na Quarta-feira de Cinzas (13), onde serão avaliadas as ações de 2013 para, assim, dar início aos preparativos para a festa do próximo ano.

COC - Outra novidade é a criação da Central de Operações do Carnaval 2013 (COC), que vai funcionar de amanhã até a Quarta-feira de Cinzas (13), na sede da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel), em Ondina. A central reunirá os titulares de órgãos da prefeitura, além de equipes técnicas.

Na coletiva, que contou com a presença de representantes das secretarias, o prefeito ACM Neto ressaltou que o Carnaval deste ano não pode ser denominado como de autoria da atual gestão, pois só está à frente da prefeitura há 34 dias. No entanto, o prefeito promete empenho de todas as secretarias para realizar uma grande festa.

"Teremos um Carnaval mais organizado do que o do ano passado. A estrutura da prefeitura está empenhada e trabalhando em esquema de plantão para oferecer uma grande festa ao folião. Grandes novidades e mudanças só mesmo a partir de 2014".

Segundo o prefeito, em 2014, serão elaboradas estratégias para a realização de uma festa sustentável, do ponto de vista econômico e cultural. "Sequer esperei a festa de 2013 começar para iniciar o planejamento da próxima. Em 2014, vamos realizar um Carnaval novo".

*Colaborou Juracy dos Anjos

