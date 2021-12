Palco do Rock traz nomes históricos do metal e do punk

Em seu vigésimo aniversário, o Palco do Rock reúne de sábado a terça-feira de Carnaval, no palco armado no coqueiral de Piatã, 32 atrações do rock'n roll. Os nomes mais aguardados este ano são o cantor André Matos, conhecido pelo trabalho como ex-vocalista do Angra e do Shamans, as bandas paulistas Garotos Podres (com nova formação), Korzus e Voodoopriest e a gaúcha Rosa Tattooada.

O evento, considerado um circuito alternativo em meio aos carnavalescos tradicionais que ocorrem na Barra/Ondina e Campo Grande, é o maior festival independente de rock da Bahia.

A comemoração dos 20 anos tem como tema A Saga Continua e inclui o Projeto Retrô, que traz bandas que fizeram parte das edições anteriores.

Cerca de 32 mil pessoas se locomovem anualmente até os coqueirais da Praia de Piatã, para conferir a programação diversificada que o festival traz na bagagem.

História

A ideia de criar o projeto para um festival independente surgiu após uma viagem da banda Ulo Selvagem, liderada pela fundadora do Palco do Rock, Sandra de Cássia, pelo Brasil. A princípio, o projeto visava a realização em uma área próxima à aldeia hippie, em Arembepe, Camaçari, devido à visita que a cantora Janis Joplin fez à praia local no fim dos anos 1960.

"A Ulo Selvagem tinha dificuldade em fazer shows e, naquela época, a mídia local não apoiava o cenário tanto quanto hoje, então viajamos em turnê por outros estados e, quando voltamos, a vontade de criar um festival nasceu, porque queríamos mostrar o talento das bandas de rock da cidade", conta Sandra.

A primeira edição aconteceu em uma praia próxima à de Piatã, Jaguaribe, pois não puderam disponibilizar um palco para que fosse realizado no local oficial.

Sandra soube que havia um palco montado em Jaguaribe, usado em um campeonato de surf, e acampou nele. A partir da determinação e força de vontade, os shows conseguiram ser realizados embaixo do sol quente, com apenas a ajuda de amplificadores.

Desafios

Apesar da localização ser considerada distante por alguns, o evento possui uma vasta área verde com um palco principal para a realização de shows, um espaço interativo e infantil, que engloba stands de vendas, pintura zumbi, tatuadores e distribuição de mudas de plantas, entre outras coisas, variando a cada edição.

Em meio a tantas dificuldades e falta de verba, o principal motivo da permanência do festival, segundo a organizadora, é ver a sua marca fincada na história do rock soteropolitano, pois o evento surgiu pela questão social, de querer criar um espaço para aqueles que não tinham visibilidade nenhuma antigamente.

"Algumas pessoas sempre têm a intenção de colocar a gente em evidência contra alguma coisa. Isso já é um costume. Sempre colocar o rock como embate de briga com outros segmentos. Nós não temos nada contra nenhum segmento, apenas queríamos criar o nosso espaço. Independente do Carnaval que acontece em Salvador há décadas", conta Sandra.

adblock ativo