Painéis eletrônicos orientam foliões no Carnaval

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) instalou oito painéis eletrônicos na cidade para orientar os foliões sobre o trânsito durante o Carnaval.

Os painéis, utilizados pela primeira vez na festa, foram colocados em locais estratégicos, nas imediações do circuito Barra-Ondina.

Os aparelhos fornecem informações atualizadas sobre as opções e condições de tráfego.

De acordo com o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, a expectativa é de que os aparelhos facilitem a vida do condutores no carnaval.

