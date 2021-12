Orquestra Sinfônica e Fanfarras abrem Carnaval nesta quarta

O Carnaval da capital baiana será aberto oficialmente nesta quinta-feira, 27, quando o Rei Momo receberá das mãos do prefeito ACM Neto as chaves da cidade. No entanto, os festejos já começam nesta quarta, 26, a partir das 19h, com o Baile de Máscaras, realizado em um palco montado no Farol da Barra.

A festa contará com apresentação da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), que dividirá o palco com os meninos do projeto social Quabales e do Olodum Mirim, o grupo internacional de percussão Stomp e Baby do Brasil.

Após a apresentação, será aberto oficialmente o circuito Sérgio Bezerra, que vai reunir dezenas de bandas, em um desfile entre o Farol da Barra e o Morro do Cristo. O percusso, criado em homenagem ao fundador do tradicional bloco Habeas Copos, é exclusivo para bandas de sopro e percussão, também conhecidas como Fanfarras, para retomar o clima dos antigos carnavais.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento, Cultura e Turismo de Salvador, Guilherme Bellintani, o objetivo da festa antecipada é reunir elementos simbólicos que traduzem o Carnaval da cidade. "A expectativa para dar início aos festejos é muito grande. Queremos que essa reunião de elementos importantes represente, de fato, o que queremos para o Carnaval", disse o secretário.

Inovação

Para o prefeito ACM Neto, a festa deste ano pode ser denominada como "novo Carnaval", devido às mudanças implementadas para acesso, segurança, aspectos econômicos e de organização do evento.

Dentre as principais novidades em 2014, ele elenca o camarote montado na praça da Piedade para deficientes físicos e idosos, além do espaço para abrigar os filhos de vendedores ambulantes que trabalharão na festa.

"Desde o ano passado iniciamos o processo de consolidação do Carnaval de Salvador. Este ano, vamos introduzir inúmeras novidades que serão testadas e aprimoradas para as festas seguintes", falou Neto.

Na opinião da titular da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Rosemma Maluf, uma das inovações mais importantes para a festa será o aumento do número de ambulantes que trabalharão nos circuitos durante os seis dias de festa.

"No ano passado, contamos com 3.100 vendedores. Em 2014, esse número cresce para 7.472", afirmou ela.

