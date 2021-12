Órgãos farão campanha e poucas blitzes no Carnaval

O primeiro Carnaval soteropolitano, após a versão mais rigorosa da lei seca entrar em vigor, será mais de conscientização dos foliões do que de aumento da fiscalização.

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) investe em uma campanha, com distribuição de panfletos, adesivos, objetos como flanelinhas e ventarolas, além de um milhão de bafômetros descartáveis.

No entanto, o número de blitzes de fiscalização continuará o mesmo de 2012: uma por dia, com equipe de 14 agentes de trânsito (de um total de 475 na festa). De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a equipe poderá se dividir em duas frentes, conforme a necessidade. "Não preciso superlotar a blitze e o objetivo não é fiscalizar todos os corredores. É a população saber que está sendo fiscalizada", aponta o diretor de trânsito da Transalvador, Marcelo Correia.

Haverá blitzes todos os dias da festa, seguindo horários alternados e pontos estratégicos, ele enfatiza. Após tantas interrupções na fiscalização, o órgão está focado em recuperar a credibilidade: "A fiscalização de alcoolemia está indo para as ruas rigorosamente - e irá continuar após o Carnaval", diz Correia. Para o especialista em educação para o trânsito Rodrigo Ramalho, o ideal é que tivesse uma fiscalização maior. Mas ele reconhece as limitações: "Não dá para colocar um agente em cada esquina. O ideal é que as pessoas se conscientizem".

O assessor técnico da diretoria geral do Detran, major Genésio Luide de Jesus, afirma que a própria estratégia da blitze está ficando defasada: "A repressão não surte mais a eficácia que gostaríamos. Com a internet no celular, em dez minutos a cidade toda já sabe". Para Ramalho, o melhor é se unir as estratégias preventivas e corretivas: "O caminho é de uma ação integrada".

Rigor - Além da suspensão do direito de dirigir por um ano, com a nova redação da lei, sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 20 de dezembro, o motorista flagrado sob efeito de álcool será multado em R$ 1.915,30, o dobro do valor antigo (R$ 957,65). Se reincidir na infração no prazo de um ano, o valor da multa duplica, chegando a R$ 3.830,60, e a habilitação é cassada. Se o teor alcoólico estiver acima de 0,34 miligrama por litro de ar, além das penas administrativas o motorista responderá a processo criminal, tendo que pagar fiança ou pegar de seis meses a três anos de prisão.

"A tolerância é zero. O índice que damos, de 0,2 mg/l, é a margem de erro do equipamento", explica Correia. Em 2012, dos 812 condutores abordados pela Transalvador, 123 foram autuados com base na lei seca. No total, foram 17 mil infrações no período, sendo 13 mil oriundas da fiscalização eletrônica.

O número de acidentes na folia passada também é expressivo: foram 303 ocorrências, com 87 vítimas, sendo duas mortes. "As pessoas arriscam em dirigir e não ser selecionadas pelas blitzes. Segurança não tem preço", diz o major. Existe, ainda, outros motivos para se deixar o carro em casa. "Além do risco de acidentes, há o congestionamento e a dificuldade de estacionar", afirma Ramalho.

