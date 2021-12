Operação Pré-Carnaval já emitiu 156 notificações

A Operação Pré-Carnaval, que fiscaliza os circuitos da festa na capital baiana, já emitiu 156 notificações por irregularidades desde o início das inspeções, há duas semanas, informou, nesta terça-feira, 28, a prefeitura de Salvador.

Os ageentes da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), realizam as fiscalizações nos circuitos Dodô (Barra - Ondina), Osmar (Campo Grande - Castro Alves) e Batatinha (Centro Histórico). As vistorias visam verificar as condições das calçadas e marquises, bem como dos camarotes e praticáveis que já começam a ser instalados.

As notificações emitidas vão desde a recuperação de calçadas quanto ao alerta de que marquises não podem ser utilizadas no período da festa. Foram emitidos ainda dois autos de infração e lavrados dois embargos - situações que, conforme a Sucom, já foram regularizadas junto ao poder público.

De acordo com a Sucom, as fiscalizações vão ocorrer todos os sábados e quartas-feiras até o início do carnaval, para constatar se as estruturas que geraram notificações estão em conformidade com as determinações do órgão e também inspecionar o andamento da montagem de novos equipamentos.

Os agentes da Gerência de Fiscalização Urbanística e Segurança (Gefis) também realizaram, no último final de semana, vistorias em Castelo Branco, São Rafael, Cabula VI e Avenida Assis Valente (Cajazeiras).

Foram contabilizados uma interdição de atividade, cinco autos de infração (três por não ter licença de funcionamento e duas pela ausência do alvará de publicidade) e cinco notificações para regularização de pendências.

