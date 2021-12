Operação Carnaval 2013 nas rodovias federais começa na sexta

Com o objetivo de reduzir o número de acidentes na estradas federais no período de Carnaval, em relação a 2012 - quando foram contabilizados 151 acidentes, com 96 feridos e 20 mortes -, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai intensificar as fiscalizações das vias a partir da meia-noite desta sexta-feira, 8. A "Operação Carnaval 2013" esta prevista para ser finalizada na Quarta-feira de Cinzas, 13, às 23h59.

Segundo o órgão, um esquema especial será montado nas rodovias BR-101 (via carnaval de Eunápolis e Porto Seguro), BRs 135, 242 e 020 (via festas em Correntina, Santa Maria da Vitória e Barreiras), além das BRs 324 e 116 (via folia em Salvador).

Nestes trechos, a PRF relata que pretende realizar comandos específicos que garantam orientação ou punição quanto ao excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, consumo de bebidas alcoólicas, uso de cinto de segurança, transporte clandestino de passageiros, quesitos de iluminação, entre outros. "Também será dada especial atenção aos motociclistas, que, segundo estudos do Ministério da Saúde, representam ¼ das mortes em acidentes de trânsito no país", informa o órgão.

Ainda conforme o órgão, os agentes em serviço contarão com o auxílio de 46 etilômetros e 13 radares entre portáteis e fotográficos para coibir o uso de bebidas alcoólicas e excesso de velocidade dos condutores, respectivamente.

