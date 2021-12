Olodum já tem tema para o Carnaval 2014

O Olodum já está se organizando para a folia em 2014. No próximo ano, o tema será O povo "Ashanti - O Trono Dourado - a Rainha Mãe Yaa Asentewaa", fazendo referência aos Ashanti, um importante grupo étnico do Gana e a história do metal ouro desde os tempos antigos.

Eles foram um poderoso povo, militarista, e altamente disciplinado da África Ocidental. A antiga Ashanti migrou das imediações da região noroeste do Rio Níger após a queda do Império Gana, em 1200. Para alguns as suas origens estão nos Etíopes e Egípcios e a fuga de sacerdotes de conflitos religiosos.

