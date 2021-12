Olodum e Cortejo Afro levam tradição ao Circuito Osmar

O Olodum e o Cortejo Afro foram as grandes atrações do segundo dia de Carnaval no Circuito Osmar (Campo Grande-Sé), na noite de sexta-feira, 8. O Olodum levou uma inovação para a folia de 2013. Diferente dos anos anteriores, quando o bloco descia direto para o Campo Grande, o Olodum realizou este ano o primeiro desfile no Circuito Batatinha, no Pelourinho.

Em seguida, o bloco continuou sua participação e saiu do Campo Grande até a Praça Castro Alves, onde encerrou o cortejo. Com o tema "Samba, futebol, alegria - As raízes do Brasil", os associados tomaram a Avenida. De acordo com os organizadores do bloco, o tema foi escolhido devido ao fato de a Bahia ter sido berço da origem do samba somado à representatividade do futebol local, que conferiu à capital baiana a escolha de ser uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, que será realizada no Brasil.

Comandado pelo trio Nadjane Souza, Mateus Vidal e Lazinho, o grupo trouxe para a apresentação as músicas que marcaram a trajetória da banda como Faraó, Protesto Olodum e Egito Madagascar, além da nova música de trabalho, Sérgio El Bailador.

O Cortejo Afro, que completa 15 anos de trajetória, entrou na Avenida homenageando o orixá Ogum. Na frente do trio, sete homens vestidos de branco representavam o número de Ogum.

A ala das baianas contou como uma inovação nas fantasias. De acordo com a produção do bloco, os trajes usados pelas baianas fizeram parte do São Paulo Fashion Week e foram doadas ao bloco idealizado por Alberto Pita, há cerca de 30 anos.

Homenagem - O radialista Paulinho Kaká foi o homenageado do bloco "Q Felicidade', que entrou na Avenida antes do horário programado. De acordo com a programação da Empresa de Turismo de Salvador (Saltur), a agremiação Saudade é Folia' deveria ter iniciado o desfile antes, mas por conta de um problema na organização do bloco, a ordem de saída precisou ser mudada, o que não impactou no horário dos demais blocos.

No 'Q Felicidade', que foi puxado pelas bandas Depende de Nós e Gang Ê, os foliões aprovaram a escolha do homenageado, Kaká, que morreu no final de 2012 era radialista e sambista. De acordo com o aposentado Carlos Roberto Santos, 55 anos, que acompanha o bloco há 4 anos, homenagear Kaká foi uma sábia escolha dos dirigentes. "Estou achando o bloco ótimo. Para mim, é uma felicidade homenagear Paulinho Tatá. Vou seguindo até o final do percurso, porque é lá que a homenagem se completa".

As apresentações seguiram com o trio sem cordas Kabaluerê, fruto do projeto idealizado pela professora de canto popular Ana Paula Albuquerque. Ele homenageou Antônio Carlos e Jocafi, grandes nomes da música baiana nas décadas de 70.

Velha Guarda da Mangueira - O mais antigo bloco de samba de Salvador, que há 38 anos desfila no Carnaval, levou para o Circuito Osmar, na madrugada deste sábado, veteranos de uma das mais queridas escolas de samba do Carnaval carioca: a Velha Guarda da Estação Primeira de Mangueira. O objetivo foi rememorar os velhos carnavais e contar um pouco da história da agremiação criada na década de 1920, no Rio de Janeiro, período de formação do próprio samba.

Há 40 anos integrante da Velha Guarda, Sônia Maria dos Santos, 68, a Soninha da Pedra, participa pela segunda vez da festa baiana. "O axé e o trio elétrico têm uma energia muito parecida com a do ritmo do samba", comparou. Segundo ela, que desde os 9 anos desfila na Mangueira, parte da Velha Guarda (seis integrantes) trouxe sambas de raiz criados por compositores da escola.

Neste sábado, o Campo Grande vai receber nomes como Ara Ketu, Grupo Revelação, que comanda o bloco Vem Sambar e ainda o trio de Armandinho, Dodô e Osmar. Confira aqui a programação completa do Circuito Osmar.

