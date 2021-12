Olodum divide trio com Daniela Mercury no domingo

No dia em que o Olodum homenageia o futebol, a banda contará com a presença de Daniela Mercury no trio. O encontro está marcado para domingo, 10. Nadjane Souza e a rainha do samba reggae cantarão as músicas de sucesso tanto do Olodum, quanto da cantora.

Além da rainha, o cineasta americano, Spike Lee, também estará presente no desfile do bloco afro neste ano. Lee, que já esteve na Bahia em 1996 para gravação de um clipe de Michael Jackson com grupo Olodum, fará mais uma parceria com o grupo, desta vez para o documentário "Go Brazil Go!", que trará entrevistas com políticos e artistas brasileiros.

adblock ativo