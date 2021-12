Olodum arrasta multidão no Centro no segundo dia de Carnaval

Com fantasias douradas e coreografia inspirada em movimentos de guerreiros da cultura afro, o Olodum agitou os quatro mil foliões que foram ao Pelourinho para acompanhar o cortejo de saída do bloco em direção ao Campo Grande, onde também se apresentou na noite desta sexta-feira, 28.

Durante o cortejo, o grupo cantou sucessos como Vem, Meu Amor, Alegria Geral e Olodum Ouro Ashanti, nova música da banda. A apresentação foi acompanhada pelo governador Jaques Wagner, secretários estaduais e pela ministrada do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior.

Baianos e turistas lotaram a rua Gregório de Matos para acompanhar o cortejo do Olodum. Um dos mais entusiasmados foi o economista venezuelano Cesar Anzola, que, junto com outros turistas, apelidou um trecho da rua Gregório de Matos de "gringo rua".

"O impressionante do Olodum é que tem fãs no mundo inteiro. Eu moro em Salvador há nove anos e desde o primeiro acompanho todos os passos do grupo. Foi amor à primeira vista", revelou ele, que se declara um baiano de coração.

O presidente do Olodum, João Jorge Rodrigues, afirmou que o Carnaval de 2014 deve ser tomado como uma referência. "Os blocos afro são referência, são a base. Esse ano, temos um Carnaval mais democrático", disse.

História - O coreógrafo Negrizu explicou que o figurino e a coreografia foram inspirados na cultura Ashanti (estado pré-colonial que abrangia o território dos países de Gana, Togo e Costa do Marfim).

"Era um povo que tinha muitas riquezas, muito ouro. E onde há riqueza, há guerra. Por isso, eles tinham que lutar para manter o império. E nossa apresentação faz relação com movimento de defesa, de guerra", contou.

Como era um povo que tinha no comando uma rainha, o cortejo do Olodum exalta as mulheres. São 27 dançarinas, todas vestidas como a rainha Ashanti, e 20 dançarinos com trajes dos antigos guerreiros africanos.

A percussão é uma das principais marcas do Olodum, que conta com 120 integrantes. Para João Jorge, é um momento de reflexão: "É um momento de festa, mas também de pensar no futuro, refletir sobre nossas ações, para fazer um mundo melhor, sem preconceito".

