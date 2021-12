Ocorrências policiais crescem cerca de 150% no Carnaval

O número de ocorrências policiais relacionadas a prisões, tráfico de drogas, roubos e furtos foram maiores no Carnaval de 2013. Foi o que mostrou o balanço divulgado nesta quarta-feira, 13, pelo Governo do Estado da Bahia. Segundo o levantamento, 856 pessoas foram conduzidas para unidades policiais, um acréscimo de 150,3% comparado a folia em 2012, que registrou 342 conduções. O total de prisões em flagrante nos três circuitos da folia foi de 144, um aumento de 94,6% se comparado ao mesmo período do ano passado, quando 74 pessoas foram presas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, (SSP-BA), 150 foliões foram presos por tráfico de drogas durante a festa, quando em 2012, 323 pessoas foram presas pela mesmo crime, o que prepresenta um aumento de cerca de 115,3%. Aumento também registrado nas apreensões de armas de fogo e brancas, como facas, que subiram cerca de 52,9%.

Os dados divulgados pelo Governo do Estado apontam que o número de prisões e roubos também aumentaram. Os registros relacionados a lesão corporal aumentaram 10%, com 220 registros em 2013, contra 200 no ano passado. Foram contabilizados 121 no circuito Osmar, 97 ocorrências no percurso Barra/Ondina e apenas dois casos no Centro Histórico (Batatinha).

O número de roubos cometidos com uso de violência aumentou cerca de 1%, passando de 93 para 94. No circuito Osmar (Centro) foram 20 roubos, 71 entre a Barra e Ondina e três casos no circuito Batatinha (Centro Histórico). Os furtos subiram 15,3%, sendo 829 casos em 2013, contra 719 no ano passado. No Centro foram 104 casos, 717 no circuito Dodô (Barra/Ondina) e oito registros no Centro Histórico. Seis pessoas morreram durante os dias da festa.

Agressões - As agressões físicas na face resultaram em 370 atendimentos durante o Carnaval. O número de procedimentos realizados pela equipe de bucomaxilofacial aumentou 6% em relação ao ano passado, quando foram registradas 349 intervenções. Os homens representaram 90% dos casos. Os módulos instalados na Sabino Silva e Piedade registraram o maior número de ocorrências, com 109 cada um.

Para prestar atendimento aos feridos, cinco equipes de cirurgiões bucomaxilofaciais prestaram atendimento 24 horas durante os seis dias de folia. Os pacientes em estado grave foram encaminhados para unidades hospitalares para acompanhamento da evolução do quadro clínico, já que a estabilização de um trauma pode durar até 60 dias.

Atendimentos - Ainda segundo o balanço, que também avaliou os números relacionados a saúde e o turismo, a ocupação hoteleira dos circuitos da festa foi de 94%. Já nos estabelecimentos mais afastados da folia, a taxa chegou a 89%. De acordo com a Infraero, 300 mil pessoas circularam pelo aeroporto durante a folia.

O número de atendimentos médicos diminuiu, segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), no período entre a sexta-feira, 8, a quarta-feira, 13, os seis hospitais, as quatro unidades de emergência e a UPAs de Escada e de Roma, registraram um total de 217 atendimentos. Em 2012, durante o mesmo período, foram 204 atendimentos.

