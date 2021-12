Número de sanitários será ampliado para 4 mil no Carnaval

Além das alterações estruturais no circuito do Campo Grande, a prefeitura focará em melhorias para os três pontos avaliados como ruins pelos foliões no Carnaval: banheiros químicos, transporte e comércio informal.

Uma das mudanças diz respeito à quantidade de sanitários. "Em avaliações feitas anteriormente, descobrimos que os foliões sempre reclamam da falta de banheiros. Para sanar isso, vamos ampliar de 2 mil para 4 mil banheiros durante a festa", diz o secretário de Desenvolvimento, Cultura e Turismo de Salvador, Guilherme Bellintani.

Deste total, 50% dos sanitários serão instalados em estrutura de contêiner, que contarão com cinco unidades nos femininos e quatro e mais um mictório, nos masculinos. Estas estruturas - que terão ar-condicionado, espelhos, pia com água corrente e funcionário para fazer a limpeza constante - serão espalhadas pelos circuitos da festa.

"Vamos aumentar o número de sanitários sem aumentar os custos para a prefeitura, que no ano passado desembolsou R$ 130, dia, por cada banheiro. Vamos manter o mesmo custo, uma vez que os contêineres serão custeados, em parte, pelas empresas patrocinadoras do Carnaval", garante o secretário.

Outro ponto de avaliação negativa, que deve ser melhorado, corresponde ao serviço de táxi. De acordo com Bellintoni, a prefeitura criará mais pontos de táxi ao redor dos circuitos e aumentará a fiscalização dos taxímetros.

"É uma reclamação recorrente, e precisamos melhorar isso", pontua ele, acrescentando que haverá um redesenho dos acessos aos circuitos para carros particulares e coletivos, que não irão parar mais perto das vias de acesso ao Carnaval. Para isso, a prefeitura investirá na ampliação do número de micro-ônibus, que chegarão mais perto dos circuitos.

O ordenamento dos ambulantes será intensificado, conforme Bellintani. "Só irão trabalhar na festa os ambulantes devidamente cadastrados. Para isso, a prefeitura não limitará o número de inscrições. Todos que se cadastrarem vão poder trabalhar durante a festa".

Os trabalhadores, que terão que desembolsar o valor de

R$ 20 pelo cadastro, irão ganhar kit com colete, boné, guarda-sol e isopor. Os custos serão pagos pelas empresas patrocinadoras da festa, afirma o secretário.

