Número de foliões atendidos é 50% menor que em 2013

Durante a festa de Carnaval neste domingo, 2, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) realizou 22 atendimentos em unidades da rede, que receberam recursos humanos para funcionar durante a festa em Salvador.

De acordo com a Sesab, O número é 52% menor que o contabilizado no mesmo período de 2013, quando foram realizados 42 atendimentos.

Ainda segundo a secretaria, o líder em atendimento foi o Hospital Geral do Estado (HGE), com 13. Em seguida, o Hospital Ernesto Simões Filho, que atendeu cinco pessoas nas 24 horas do domingo.

