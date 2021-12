Novos e velhos sucessos desfilam no Circuito Dodô

O último dia oficial de festas no Circuito Dodô (Barra-Ondina) foi marcado pela mistura de antigos e novos artistas, de velhos e recentes sucessos. No mesmo espaço onde Chico César incendiou o público por meio do bloco Microtrio, nesta terça-feira, 12, o cantor Gusttavo Lima desfilou os hits do sertanejo universitário. É a segunda vez que o artista , que ficou conhecido pela canção "Balada", puxa um trio elétrico em Salvador.

O Harmonia do Samba também arrastou o público entre a Barra e Ondina. A banda chegou a ganhar prêmio de melhor banda de pagode do carnaval de uma emissora de televisão. O vocalista, Xanddy, destacou que é a quarta vez que ganha o prêmio e agradeceu, dizendo que "se esforça" para fazer "o melhor pelo público".

O bloco Araketu chegou no circuito Barra-Ondina, na noite desta terça, se despedindo do carnaval lotado de foliões empolgados. Emocionado, Tatau falou da sua volta ao bloco Araketu após 4 anos de afastamento. "Meu coração está batendo diferente. Fiquei com medo de não passar do primeiro dia, mas deu tudo certo e conseguimos fazer um carnaval maravilhoso", disse o cantor. Segundo ele, este ano, pela primeira vez na trajetória do Araketu, todos os dias tinham sido vendidos antes do início da festa.

Com figurino inspirado no livro Sex, da cantora Madonna, Alinne Rosa também arrastou o público no último dia de carnaval. À frente do bloco Cheiro de Amor, a cantora brincou com os títulos das suas novas músicas. "Tô com um CD só com comida. Acho que tô passando fome", brincou a artista. Alinne estava se referindo às músicas "Apetite", que canta ao lado de Xanddy (Harmonia do Samba), e a canção "Amor de Sobremesa", que canta ao lado de Pablo. O público, que lotou o bloco, dançou com a artista ritmos como axé, rock, pagode e arrocha.

Estrelas - Daniela terminou a sua participação no Carnaval de Salvador cantando ao lado de Gaby Amarantos. No final do percurso do circuito Dodô, em Ondina, as duas cantaram juntas "Ex Mai Love", sucesso da paraense. Daniela destacou a importância da música do Pará e falou também sobre a convidada.

"O Pará inteiro está aqui, ela é maravilhosa. A gente já encontrou com Ivete (Sangalo). Ela subiu no trio, foi uma confusão", afirmou a baiana. Gaby Amarantos, em seguida, também falou da "emoção" de estar na festa ao lado de Daniela. Depois, quem cantou com Gaby e Daniela foi a sambista Mariene de Castro, da sacada do camarote Planeta Othon. As três entoaram "Samba da Minha Terra" e "Dona Canô".

Já Cláudia Leitte foi eleita, no último dia oficial de festas, a melhor cantora do Carnaval de Salvador por uma emissora de televisão. A cantora recebeu o prêmio no final do circuito Dodô, em Ondina. A artista, que comanda o bloco Bróder/ Largadinho pelo terceiro dia consecutivo na Barra, agradeceu à iniciativa da emissora e disse que todo o seu trabalho é feito da melhor forma para o público que a acompanha. Na sequência, Cláudia Leitte cantou "Largadinho", sua aposta para o Carnaval deste ano, e "Beijar na Boca".

