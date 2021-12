Novo rei do arrocha anima foliões do Campo Grande

No meio da Passarela do Campo Grande, eis que surge o rei do arrocha. Você se enganou se pensou que é Pablo. Ele é Andresson Costa, que carrega seu próprio trio elétrico nas costas e leva a "multidão" pelas ruas do centro da cidade.

Com o lema "Eu sou o próprio cantor", Andresson levanta a galera da rua e também faz a média com as pessoas do camarote. Cansado de trabalhar com dedetização, ele resolveu usar o equipamento de outra forma, e se transformou em uma celebridade, não só nas ruas de Salvador, mas também na 25 de Março, em São Paulo.

"É muito bom sair no Carnaval. Mas melhor seria se me dessem uma oportunidade", diz o artista, que inicou a carreira há dois anos. Ele canta de tudo: desde os famosos arrochas românticos até adaptações para o ritmo, como o clássico "Biquini de bolinha amarelinha".

Apesar de não possuir banda nem trio, Andresson não segue sozinho. "A ideia é de se lenhar! Esse é o verdadeiro baiano", anima-se o promotor de vendas Lula Bahia. Apesar da fama, Andresson não esquece do seu ídolo Pablo, cujo DVD toca sem parar no equipamento de som.

