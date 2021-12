No dia do samba, Circuito osmar tem atrações diversificadas

Foi dada a largada para o Carnaval 2013 no circuito Osmar. Nesta quinta-feira, 7, dois grandes eventos abriram a festa: o primeiro foi a entrega da chave da cidade ao rei Momo, o agente comunitário Leandro França dos Santos, conhecido como "Léo Boy", que foi eleito pelo segundo ano consecutivo com seus 138 kg. A chave foi entregue pelo governador Jaques Wagner e pelo prefeito ACM Neto.

Após a cerimônia, uma das atrações mais esperadas do dia tomou a avenida, com milhares de seguidores. O Chiclete com Banana, que saiu em um trio independente, iniciou o desfile com a música inédita "Amore". Bel Marques recebeu ACM Neto e Léo Boy, que saudaram a multidão de iniciaram oficialmente a festa.

"Nosso Rei Momo já está com a chave, então é ele quem manda durante os próximos seis dias", afirmou Neto. Uma queima de fogos marcou o início do reinado de Léo Boy, que agradeceu aos seus súditos e autorizou a retomada do show.

O Chiclete seguiu seu desfile em direção à Praça Castro Alves, onde participou do encontro de trios com a banda Oito7Nove4, de Rafa e Pipo Marques. "Todo ano espero o Chicletão passar. Acho boa a ideia de sair sem cordas, porque contribui para diminuir a violência, muitas vezes praticada pelos cordeiros", afirma a fã de carteirinha Ione Brandão, que seguiu o trio até o final da passarela.

O trio também levou famosas ao circuito, como a atriz Giovanna Ewbank - sem o marido, o também ator Bruno Gagliasso - e a modelo Nicole Bahls, que fizeram a alegria dos homens que seguiam no chão.

Apesar da multidão, o clima de paz reinou no Campo Grande, principalmente durante a passagem do Microtrio, que resgatou os antigos carnavais com muita música, confetes, bonecões - que imitavam Ronaldinho Gaúcho, Jorge Amado, carmen Miranda e a boneca Emília, entre outros - e arrastou um público de crianças e adultos.

Dia do Samba - Depois foi a vez do samba ganhar o circuito no dia dedicado a ele. O tradicional bloco Alerta Geral mudou a cor da avenida para azul e branco, com os tradicionais chapéus de "bamba".

No repertório - comandado pelos cantores Dudu Nobre, Juliana Ribeiro, Neto Bala e Delcio Luiz e pelos grupos Fundo de Quintal e Fora da Mídia - clássicos do estilo mais brasileiro, como "Madalena", "É hoje", "Coisinha do pai" e "Vai lá, vai lá".

E o ritmo se manteve presente na avenida, com a chegada do É o Tchan. No lugar das músicas de pagode que a fizeram nacionalmente conhecida, a banda resolveu entrar na passarela resgatando o início da carreira, quando ainda era Gera Samba e tocava o samba de roda da Bahia. Com o bloco Pagode Total, a banda mostra sucessos como "Marinheiro Só" e "Ilha de Maré", sem deixar de lado o famoso "du du du pá" de Compadre Washington.

A capoeira também teve lugar no dia dedicado ao samba. Com o Bloco da capoeira, Tonho Matéria transformou a avenida em uma autêntica roda, com quase todas as pessoas do bloco praticando a luta. Destaque para a vice-prefeita Célia Sacramento, que dançou em cima do trio ao som de "Andar com fé" e "Oju Obá", ambas de Gilberto Gil, apesar de já ter feito uma participação no Alerta Geral.

Grandes nomes do samba brasileiro também desfilaram no Campo Grande, entre eles Edil Pacheco, Nelson Rufino e Grupo Movimento. Se o primeiro dia foi recheado de atrações, os próximos cinco prometem muitos encontros e música boa na avenida.

