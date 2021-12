Neymar e Messi são convidados para camarote em Salvador

Os jogadores Lionel Messi e Neymar, do Barcelona, estão cotados para integrar o time de convidados do camarote do também jogador Ronaldinho Gaúcho, do Atlético-MG, que vai ser inaugurado em Salvador, na próxima quinta-feira, 27.

Apelidado de Camarote R10, o espaço ficará em Ondina, junto ao restaurante Alfredo di Roma, onde anteriormente já foi camarote do cantor Ricardo Chaves e ultimamente o espaço Largadinho, de Cláudia Leitte.

A programação no espaço contará com nomes como Jorge Vercillo, Seu Jorge, Guilherme Arantes, Tiaguinho, Grupo Revelação, além de vários grupos de samba de roda, de samba carioca, chorinho e MPB.

São esperados ainda o técnico e coordenador da Seleção Brasileira, Felipão e Parreira. O astro do Real Madrid, o português Cristiano Ronaldo, também consta na lista. No entanto, ainda não confirmaram a presença.

Os astros do Barça estão sendo aguardados no Camarote R10 na sexta. No sábado, o espaço terá a presença dos cantores Zezé de Camargo e Daniel. No domingo, será a vez de Paula Fernandes. Já Maria Rita, Maria Gadú, Tony Ferreira, Juliana Paes, Cauã Reymond, Júlio César (goleiro da Seleção) e políticos, são esperados na segunda e terça.

