Neto quer manter mudanças no Circuito Osmar em 2015

O prefeito ACM Neto disse, nesta terça-feira, 4, que a tendência é que o novo traçado adotado no Carnaval deste ano seja mantido no Circuito Osmar (Centro).

Neto concedeu entrevista à imprensa e fez um balanço da festa. Ele também elogiou os resultados alcançados pelo Furdunço e Afródromo, que, na avaliação do prefeito, levaram mais foliões pipoca às ruas, bem como os blocos sem corda.

"Nossa ideia é manter o traçado, sabendo que algumas questões precisam ser ajustadas, talvez com a flexibilização para algumas agremiações", afirmou o prefeito. "Foi um conjunto de novidades de uma vez só, e o destaque foi para a participação popular. O Carnaval foi feito para aquele que quer curtir a festa na rua, que esse ano teve o Furdunço e o Afródromo, por exemplo. Sabemos que algumas questões precisam ser revistas e que é necessário adaptação".

Sobre mobilidade, ele opinou que "o trânsito fluiu melhor com as barreiras montadas nos acessos dos circuitos, mas ainda identificamos alguns problemas no transporte". Neto destacou, ainda, que a cidade só tem a ganhar com esse novo formato de organização da festa, aplicando exclusivamente investimentos privados.

Segundo o balanço da administração municipal, no ano passado a prefeitura injetou R$ 19 milhões e este ano houve saldo positivo de R$ 10 milhões, por conta dos patrocínios. "Pela primeira vez o Carnaval se sustentou sozinho", disse o prefeito.

