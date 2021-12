Netinho explica motivo de ficar fora do Carnaval de Salvador

Depois de sete meses de parada, após ter passado por uma série problemas de saúde, o cantor Netinho retoma sua rotina (quase que normal). Quase porque o artista ainda está em processo de recuperação. "Graças a Deus, às orações dos meus fãs e amigos, e aos meus médicos, não fiquei com qualquer sequela", afirmou ele. Apesar disso, Netinho já se prepara para trabalhar o lançamento do CD "Beats, Baladas & Balanços - manual para baladas". O cantor também falou sobre o motivo de ficar fora do Carnaval de Salvador deste ano. Confira a entrevista dada por Netinho ao Chame Gente por email!

Como você está se preparando para reiniciar sua rotina de shows após esta parada por conta de problemas de saúde?

Ainda me recupero. Graças a Deus, às orações dos meus fãs e amigos, e aos meus médicos, não fiquei com qualquer sequela. Não sinto mais nada, consigo fazer tudo, mas ainda me incomodam a tontura e a falta de equilíbrio. Estas são as últimas coisas que o cérebro resolve. Ele é lento para isso. Segui religiosamente tudo que os médicos me indicaram fazer. Hoje faço musculação e aulas de recolocação vocal. A minha voz só terá a potência de antes quando o meu peso voltar ao normal. Estou com 76 kg e preciso retornar aos 82 kg. No hospital, tive que ir a 50 kg, fiquei dois meses sem beber água e me alimentando por uma sonda que entrava pelo nariz e ia até o estômago. Hoje já como de tudo. Voltarei a cantar no Carnaval desse ano e daí seguirei como sempre fiz.

Neste reinício você contará com a ajuda de uma equipe médica presente nas turnês?

Não será preciso. Eles me acompanham e me monitoram até hoje. A partir do Carnaval não será mais preciso.

Você começará as apresentações com shows fora da Bahia. Foi uma decisão sua reiniciar a carreira em outros estados? Quando os fãs baianos assistirão ao seu show?

Moro no Rio, por opção, desde agosto de 2012. Por não me sentir mais confortável inserido no circuito do Carnaval, preferi sair e vir para o Rio onde se criou boa parte de tudo que já fiz artisticamente. Faço shows normalmente em todo o Brasil desde então. Shows em palco, em trio elétrico, em micaretas, etc. Na época em que me mudei, muitos fãs falaram que eu estava abandonando a Bahia. Eu disse a eles que não, que era justamente o contrário. Que eu estava me mudando e que, para onde eu fosse, estaria levando a Bahia comigo, a minha raiz. E assim foi.

Teremos Netinho no Carnaval baiano, mesmo que seja como convidado de algum outro artista?

Não estarei no Carnaval de Salvador este ano. Não fisicamente, mas minha cabeça, meus pensamentos e minha alma estarão lá. Recebi muitos convites de blocos, de camarotes e de amigos artistas para fazer a folia este ano em Salvador, mas mantenho a minha decisão, que tomei em meados de 2012, de ficar algum tempo fora do nosso Carnaval baiano.

No final do ano, ele postou fotos nas redes sociais durante a recuperação (Divulgação)

Você prepara algo especial para este reinício?

Estou em pleno lançamento do meu novo CD "Beats, Baladas & Balanços - manual para baladas". Minha nova música, "Decolaê", é um legítimo axé, um axé com a minha cara, com a cara de Netinho. Nesta última semana, lançamos esta música na internet, nas minhas redes sociais e site, também nas boas rádios do país e em campanha de outdoors aqui no Rio. No mesmo dia, meu CD foi lançado e colocado à venda em todos os sites brasileiros de venda de música digital começando pela loja iTunes. No 2 de fevereiro, iniciei a divulgação na TV nacional e estive ao vivo com minha banda no Domingão do Faustão. O meu novo CD eu lancei pelo meu próprio selo "Bem Bolado Music" (minha futura gravadora) e distribuiremos para as lojas físicas nas próximas semanas.

Juracy dos Anjos Netinho explica motivo de ficar fora do Carnaval de Salvador

Qual o problema que de fato compromete sua saúde? Conte-nos um pouco mais.

Em abril de 2013, em Salvador, durante um ensaio com minha banda, senti fortes dores na coxa esquerda. Isso me levou ao hospital onde iniciei uma bateria de exames em busca de um diagnóstico. Após uma biópsia no fígado, sofri complicações neste órgão que já estava debilitado. Daí foi uma sucessão de coisas. Tive trombose no braço esquerdo e na perna esquerda e cheguei a ter infecção generalizada que contraí no hospital. Por causa disso, minha família e meus amigos me transferiram para São Paulo. Lá no hospital, tive 3 AVC's (acidente vascular cerebral), diplopia, hemorragia cerebral, hidrocefalia, etc. Não se sabe a causa exata do que eu tive. Provavelmente uma predisposição genética para ter tudo isso, acelerada por anabolizantes que tomei nos verões dos anos 2009 e 2010. Os efeitos colaterais dessas substâncias não têm data para se revelarem. Comigo, aconteceram três anos depois. Tomei estas substâncias orientado por um médico, considerado o melhor endocrinologista de São Paulo em 2008. Apesar de conhecer estas substâncias e seus riscos, eu tomei porque me foram receitadas e vendidas pelo médico que procurei.

Como foi para você este período que precisou ficar internado e que quase comprometeu a sua vida? Serviu para repensar sua rotina pessoal e carreira?

Mudei muito como pessoa. Aprendi muito com o sofrimento e a dor de ficar numa cama durante todo esse tempo. Quando fiquei doente, não rejeitei aquilo, e sim, aceitei. Isso me ajudou muito durante todo o tratamento. Tive a sorte de poder me internar num hospital como o Sírio-Libanês (em São Paulo), um dos melhores do mundo. E sei que quem não tem estas condições e esta sorte, morre neste país que não oferece serviço público de saúde digno. Deus, meus médicos e as orações que foram feitas para mim pelos meus fãs e amigos me salvaram.

Netinho se emociona em entrevista para Fausto Silva, dia 2 / 2 (Reprodução | Tv Globo)

adblock ativo