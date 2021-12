Nem chuva tira o brilho da micareta de Feira de Santana

"Anuncio que está aberta a melhor micareta da cidade". As palavras ditas pelo Rei Momo André Luís Daltro, ao receber a chave de Feira de Santana das mãos do prefeito José Ronaldo de Carvalho, marcaram o primeiro dia oficial da festa, na noite desta quinta-feira, 25. "Espero que a festa seja de paz", disse o prefeito.

E nem a chuva espantou os foliões. Com cerca de duas horas de atraso, o primeiro bloco que entrou na avenida e animou o público foi o Abraçaê, com a banda Babado Novo, que é liderada pela cantora Mari Antunes.

Logo depois, o Carnaval fora de época foi comandado pelo grupo Aviões do Forró, puxando o bloco Bafo/Auê, e pela cantora Daniela Mercury. A rainha da axé music levou seu show temático para avenida, com direito a bailarinos no clima junino. A apresentadora Sabrina Sato também fez questão de estar ao lado de Daniela, durante a música "Couchê".

A micareta teve ainda a apresentação do Chiclete com Banana, que animou os foliões ao som dos clássicos da banda e também dos novos sucessos.

Camarotes - A mudança do circuito, que este ano colocou os camarotes em apenas um lado da avenida, agradou quem foi assistir a festa. "Agora podemos acompanhar os blocos até o final", disse Raimundo Teles, folião há mais de 20 anos.

A programação desta sexta-feira, 26, do maior Carnaval fora de época do País, tem início às 19 horas. No comando dos foliões, grupos e artistas como Harmonia do Samba, Tuca Fernandes, Saulo, Oito 7 Nove 4 e Filhos de Gandhy.

No total, desfilarão no circuito nada menos que 25 atrações, contratadas pelos blocos e pela prefeitura.

