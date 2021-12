Muquiranas vão às ruas de mosqueteiras em 2014

O Bloco As Muquiranas vai sair às ruas em 2014 com o tema "As Mosqueteiras". Último trabalho do estilista Di Paula, morto semana passada, o objetivo, segundo o site do bloco, é "proteger a alegria, felicidade, irreverência e diversão da Avenida". O tema é inspirado no romance 'Os Três Mosqueteiros', do francês Alexandre Dumas, publicado originalmente como folhetim no jornal Le Siècle, de março a julho de 1844.

Azul, branco e prata são as cores predominantes da fantasia. Saia, blusa e capa, braceletes, espada e chapéu com pena de avestruz comoõem o figurino. O bloco sai três dias no circuito Osmar (Campo Grande) e terá as bandas Harmonia do Samba, Parangolé e Léo Santana.

