Mudança no percurso do Circuito Osmar divide opiniões

A notícia da mudança no percurso do Circuito Osmar (Campo Grande-Sé) para o Carnaval de 2014, anunciada pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, na Quarta-Feira de Cinzas, pegou alguns foliões de surpresa. No entanto, a alteração na tradicional passarela da folia de Salvador só acontecerá caso seja comprovada a viabilidade por meio de estudos técnicos. Mas a proposta já tem provocado opiniões divergentes. Em enquete realizada pelo Portal A TARDE, que questiona os leitores sobre as mudanças, o resultado aponta um equilíbrio entre os que concordam e os que discordam da possível novidade no ano que vem.

Até as 14h40 desta sexta-feira, 15, 445 leitores haviam votado na enquete. Desses, 34% são contrários a mudança no percurso, pois acreditam que a inversão do circuito não vai fazer diferença no Carnaval. Já 33% concordam que a alteração irá melhorar o fluxo, além de valorizar ainda mais o circuito. Outros 33% opinaram que é preciso um estudo sobre a viabilidade das mudanças.

Caso a alteração seja aprovada, ao invés dos trios partirem do Campo Grande para a praça Castro Alves, como ocorre até hoje, eles sairiam da Rua Chile (Centro Histórico), passariam pela Praça Castro Alves até a Avenida Sete de Setembro e seguiriam em direção ao Campo Grande, eliminando a passagem pela Rua Carlos Gomes.

De acordo com o prefeito, o Campo Grande perdeu atratividade por conta do desconforto gerado pela quantidade de pessoas que circulam no Circuito Osmar. O objetivo da alteração, que irá diminuir o percurso atualmente de 6 quilômetros, é melhorar o fluxo e buscar maior aproveitamento do circuito, além de dar mais conforto aos foliões e artistas.

"É preciso ter mais equilíbrio entre os circuitos do Carnaval. O redesenho do Campo Grande é exatamente para dar valor, dar peso a esse circuito. Quem sabe, essa mudança faça do Campo Grande o principal circuito do Carnaval", disse Neto, ressaltando que a mudança permitirá a valorização da Salvador antiga.

No entanto, para a estudante universitária Laís Santos, de 26 anos, a alteração do percurso não resolverá os problemas. "É um absurdo tirar o carnaval da Carlos Gomes, que é um trecho que já faz parte da história da folia baiana. Além dos mais, ao contrário do que eles estão dizendo, não vai melhorar em nada para o conforto dos foliões".

Quem também não gostou nada da ideia foi o auxiliar de administração Rogério Nunes, 31. "O grande problema do circuito do Campo Grande não é o tamanho do percurso, mas a falta de segurança. É preciso aumentar o número de policiais e não diminuir o tamanho da festa", ressaltou. "Mudanças ocorrem, mas o carnaval vai continuar sendo o mesmo. Sempre será uma festa para a elite. É bobagem falar de conforto de foliões. O que eles querem mesmo é melhorar a vida dos artistas", critica.

O comerciante Jairo Lima, 46, admite que o Carnaval de Salvador apresenta muitos problemas, mas acha positivo a tentativa da prefeitura promover melhorias. "Realmente, muito foliões preferem o Circuito Dodê, e não é só por causa da beleza da praia. A falta de segurança e comodidade no Campo Grande é enorme. Sou a favor das mudanças porque qualquer tentativa de melhoria no Carnaval é bem-vinda".

Discussão - A possível mudança no percurso será discutida juntamente com o Conselho do Carnaval, entidades carnavalescas, representantes de blocos e associações, além de foliões e artistas. O grupo responsável pela organização do Carnaval se reunirá quinzenalmente, mas ainda não há data definida para o próximo encontro, quando devem ser retomadas as discussões.

Para o presidente da Associação dos Blocos de Salvador (ABS), Otto Pípolo, que não discorda das mudanças propostas, deve haver mais discussão sobre as possíveis alterações, sobretudo, no que diz respeito à viabilidade. "Toda mudança é bem-vinda, mas é preciso discutir, por exemplo, como as agremiações vão descer a Ladeira do São Bento e subir a Praça Castro Alves com todos os associados e equipamentos, sem contar o peso dos trios", diz Pípolo, que acredita que dificilmente a proposta seja aprovada pelos órgãos técnicos.

Já o presidente da Associação dos Blocos de Trios, Windson Silva, disse que enxerga com bons olhos a mudança no percurso, que, segundo ele, trará benefícios ao circuito. De acordo com ele, a associação irá se reunir na próxima semana para discutir o assunto. "Achamos que devemos melhorar a Avenida. Estamos muito otimistas com relação a isso e a prefeitura está disposta a promover essas melhorias", afirmou.

O presidente, que também destaca a diminuição do percurso e, consequentemente do tempo de apresentação dos trios, para maior conforto de artistas e foliões, ressalta: "Essa mudança vai sanar muitos problemas. Além disso, será eliminada a passagem dos trios pela Rua Carlos Gomes, que é um espaço apertado."

