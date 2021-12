Motoristas já podem retirar veículos apreendidos no carnaval

Quem teve o carro ou motocicleta apreendidos durante o Carnaval pela Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) está autorizado a retirar o veículo a partir desta quinta-feira, 14. Os veículos só serão liberados após pagamento do valor do reboque e uma diária de permanência no pátio da Gerência de Táxi e Transportes Especiais (Getax), no Vale dos Barris.

O órgão realizou 766 apreensões durante a folia. Do total, 34 foram de táxis, quase o triplo do carnaval de 2012 (13 apreensões). Segundo a Transalvador, muitas ocorrências foram motivadas a partir de denúncias de carnavalescos que se sentiram extorquidos por motoristas que queriam cobrar o preço da corrida fora do marcado pelo taxímetro.

Para retirar os veículos, os condutores devem pagar R$ 250 pelo reboque e R$ 268 da diária (de carros pequenos), R$ 300 do reboque e R$ 260 de diária (camionetes). Para caminhão com um eixo, R$ 425 e R$ 425, respectivamente; caminhão com dois eixos, R$ 500 e R$ 510, respectivamente, e caminhão com mais de dois eixos, R$ 650 e R$ 680, respectivamente. As motocicletas têm o valor de reboque estabelecido em R$ 60 e a diária em R$ 25.

Mais detalhes sobre como os proprietários deve retirar os veículos apreendidos podem ser encontradas no site da Transalvador.

adblock ativo