Motorista pagará multa para recuperar veículo apreendido

Os motoristas que tiveram veículos apreendidos pela Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) durante o Carnaval podem resgatá-los na Gerência de Trânsito (Gtran), no Vale dos Barris, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h ou das 14h às 17h.

É preciso levar documento do veículo e Carteira Nacional de Habilitação. Após o pagamento das taxas do guincho (R$ 264,25) e da(s) diária(s) no pátio (R$ 42,28), o carro pode ser liberado, mas o condutor também será multado pela infração cometida.

Até a manhã desta quarta-feira, 5, 622 dos 1.045 veículos apreendidos durante a folia haviam sido liberados.

As principais irregularidades constatadas pelo órgão durante a festa foram estacionamento irregular ou direção após consumo de álcool.

Este ano, em todos os dias do Carnaval, a Transalvador removeu 1.045 veículos particulares ao pátio - contra 655 em 2013.

