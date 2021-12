Morena Taiana Paim é eleita rainha do Carnaval de Salvador

A estudante Taiana Paim, de 18 anos, foi escolhida nesta sexta-feira, 14, a rainha do Carnaval de Salvador. No tradicional evento pré-Carnaval, no Hotel Fiesta, a morena recebeu a coroa de majestade da folia. Taiana levou o prêmio de R$ 10 mil.



A primeira princesa eleita foi a loira Mariana da Silva Rebouças, 23 anos. Antes da finalíssima Mariana havia pensado em desistir, mas permanceu na disputa. A segunda princesa eleita foi Ana Celia Trindade de Jesus, 29 anos. Ana Célia participou do concurso da Rainha do Carnaval de Salvador pela segunda vez.

adblock ativo