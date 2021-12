Moraes Moreira cancela apresentação no Carnaval

Morais Moreira cancelou sua apresentação no Carnaval de Salvador. Ele se apresentaria nesta quinta-feira, 27, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), com um trio sem cordas, ao lado do filho Davi Moraes.

O cancelamento surgiu, segundo a produção do artista, após desentendimento com a Empresa de Turismo da Bahia (Bahiatursa), que disponibilizaria parte da verba para que o cantor se apresentasse ao público sem custos.

Isabel Curtis, empresária de Moraes, contou que a equipe e o artista foram surpreendidos na noite da última sexta-feira, 21, com a notícia do recuo de patrocínio por parte do órgão estadual.

Com isso, os demais parceiros, entre eles, a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura de Salvador (Saltur), foram avisados na tentativa de se reverter a situação. O que não ocorreu.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Bahiatursa que enviou uma nota à imprensa. No comunicado, o órgão informou que "tentou até o último momento contratar o cantor e compositor Moraes Moreira para apresentação no Carnaval de Salvador. Como o artista já tinha acordo com a Prefeitura Municipal do Salvador para apresentação nesta quinta-feira, 27, a Bahiatursa ofereceu contratá-lo para outro dia da festa, mas a proposta foi recusada pelo mesmo, que alegou ter apresentações marcadas fora do Estado".

A Bahiatursa ainda declarou que "não recebeu nenhuma proposta de convênio da Prefeitura Municipal no sentido de dividir os custos de apresentação do artista".

Isabel negou a declaração do órgão estadual e relatou que a Bahiatursa entraria com uma verba participativa, menor do que a da Saltur, na apresentação do artista.

Ainda segundo a empresária, o desentendimento surgiu por conta da exigência, de última hora, da Bahiaturta em atribuir a entrega da verba ao uso de um trio elétrico do órgão, e não da Saltur, como estava previsto. "Todos os anos usamos o mesmo trio. Esse ano ele foi licitado pela Saltur. No ano passado desfilamos nele, mas ele havia sido licitado pela Bahiatursa", disse.

Ainda segundo a empresária, toda a logística para a apresentação do cantor estava pronta e o cancelamento resulta em prejuízos. "O hotel que ficamos todos os anos já estava reservado. As passagens já estavam emitidas e serão canceladas. Tudo isso gera prejuízos".

Morais Moreira ficou triste e lamentou o cancelamento de sua apresentação. Este ano, o artista completaria 40 carnavais. O sentimento é compartilhado por seu filho Davi e demais integrantes da equipe do artista.

Morais ainda se apresenta nas cidades de Natal (RN), Recife (PE) e Curitiba (PR).

Confira, na íntegra, a nota da Bahiatursa:

"A Bahiatursa informa que tentou até o último momento contratar o cantor e compositor Moraes Moreira para apresentação no Carnaval de Salvador. Como o artista já tinha acordo com a Prefeitura Municipal do Salvador para apresentação nesta quinta-feira, 27, a Bahiatursa ofereceu contratá-lo para outro dia da festa, mas a proposta foi recusada pelo mesmo, que alegou ter apresentações marcadas fora do Estado.

A Bahiatursa não recebeu nenhuma proposta de convênio da Prefeitura Municipal no sentido de dividir os custos de apresentação do artista nesta quinta-feira, única forma legal de um serviço ter duas fontes de pagamento. O único convênio firmado entre a Bahiatursa e a Prefeitura de Salvador envolve o apoio aos carnavais dos bairros, no valor de R$ 1.020 milhão, além do contrato de patrocínio à festa de R$ 3.150 milhões."

