Missinho canta novos e antigos sucessos no Campo Grande

Apesar dos novos sucessos que disputam o título de melhor música a cada ano, o Carnaval também é a época de relembrar canções que fizeram história nas décadas passadas. Com um repertório recheado de músicas que relembram os antigos carnavais, o cantor Missinho ganha o circuito Osmar (Campo Grande), às 17h30 desta sexta-feira, 9, no bloco Bola Cheia.

Além de mostrar seu talento com a guitarra, o cantor canta não só axé, mas também forró, como "No Lume da Fogueira". Mas também há espaço para músicas atuais, como "Dançando", novo hit de Ivete Sangalo.

Em entrevista ao portal A TARDE, Missinho afirmou que teve a honra de tocar com Osmar Macedo, inventor do trio elétrico ao lado do amigo e parceiro Dodô (Antonio Adolfo Nascimento).

adblock ativo