Milhares de foliões seguem Arrastão no circuito Barra-Ondina

Os seis dias oficiais do Carnaval não foram suficientes para os foliões que, na manhã desta quarta-feira de Cinzas, 13, seguem o tradicional Arrastão do Farol da Barra à Ondina. Neste ano, Ivete Sangalo comanda o desfile junto com os convidados Daniela Mercury, Saulo Fernandes e Alinne Rosa. O trio sem cordas arrasta milhares de pessoas que resolveram emendar a festa e curtir até o último minuto.

A assessoria de comunicação de Ivete Sangalo explicou que, na programação, não há previsão da apresentação de outros artistas, mas surpresas podem acontecer. Levar convidados especiais, na última hora, é uma das marcas dos shows de Ivete Sangalo no evento.

Repertório - No repertório do Arrastão estão previstas canções como "Arerê", "Festa", "De Ladinho" e o seu novo hit "Dançando", uma das concorrentes a música do Carnaval. Além disso, os participantes do Arrastão vão ter no mesmo palco três das grandes estrelas da axé music.

O evento será o palco da primeira apresentação de Saulo sem a Banda Eva em 11 anos. Ontem ele fez seu último desfile à frente da banda. O Arrastão costuma invadir o início da tarde de Quarta-feira de Cinzas. É uma chance de aproveitar um pouco do Carnaval num evento em que não há o isolamento das cordas.

Baixas - Carlinhos Brown não vai ao arrastão. Será a primeira vez, em dez anos, que o músico não participará da festa que ajudou a sedimentar no calendário de Carnaval. Segundo a assessoria de imprensa de Brown, o motivo para a ausência foi a falta de dinheiro para que ele bancasse a sua apresentação.

O artista, de acordo com a assessoria, priorizou o investimento no desfile que fez a prévia do Afródromo. A exibição foi no último domingo, no Circuito Osmar (Campo Grande).

Brown, em entrevistas durante a preparação para o Carnaval, já havia dito que ia ter de optar entre o Arrastão, onde foi presença constante, e a sua aposta na exibição do que imagina para o Afródromo. O projeto do músico vai inaugurar o circuito do Comércio em 2014.

A banda Psirico também foi convidada por Ivete para participar do Arrastão , mas, devido ao calendário de shows, não poderá ir. Timbalada, Jammil e Banda Eva se apresentarão hoje no Carnaporto, em Porto Seguro, e também não vão participar do Arrastão.

Claudia Leitte e Igor Kanário, por meio de suas assessorias de imprensa, até o final da tarde desta terça, não confirmaram participação no desfile.

